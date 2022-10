Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

Aalen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen Mitternacht ein Opel in der Gaildorfer Straße einer routinemäßigen Polizeikontrolle unterzogen. Da den Ordnungshütern sofort starker Cannabis-Geruch entgegen kam, wurden die Insassen genauer überprüft. Dabei wurde bei einem 35 Jahre alten Beifahrer 13 Klemmtütchen mit rund 60 Gramm portionsweise abgepackten Marihuana aufgefunden. Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen wurden weitere knapp 700 Gramm Marihuana sowie weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der Gambier dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell