POL-RBK: Burscheid - Eigentumsverhältnisse unklar: Polizei stellt Pkw nach Fahrzeugkontrolle sicher

Burscheid (ots)

Am frühen Freitagmorgen (16.09.) gegen 01:30 Uhr hielten Polizisten der Polizeiwache Burscheid auf der Straße Nagelsbaum einen Pkw an. Bei der anschließenden Kontrolle des Pkw und dessen Insassen stellte sich heraus, dass die Kennzeichen, welche am Pkw befestigt waren, am Vortag als gestohlen gemeldet wurden. Auch für den Opel Astra konnten die beiden Männer, ein 37-jähriger und ein 24-jähriger Remscheider, vor Ort keinen Eigentumsnachweis erbringen. Da die Eigentumsverhältnisse auch nach Befragung der Männer nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde der Pkw durch die Polizisten sichergestellt. Ob der Pkw gestohlen wurde oder ob die Männer berechtigterweise damit unterwegs waren, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben.

Die Polizisten vor Ort nahmen Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts des Pkw-Diebstahls, der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf, da der 37-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. (th)

