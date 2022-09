Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Souterrain-Wohnung am helllichten Tag

Leichlingen (ots)

Am Donnerstag (15.09) stellte der Bewohner einer Wohnung im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Anschrift Kurze Straße gegen 15:30 Uhr einen Einbruch in seine Räumlichkeiten fest. Zuvor habe er die Wohnung gegen 07:20 Uhr verlassen.

An der Wohnungstür konnten die Polizeibeamten deutliche Beschädigungen feststellen. Die unbekannten Täter durchwühlten mehrere Schubladen und Schränke und entwendeten insgesamt einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Der Erkennungsdienst führte eine Spurensicherung durch.

Bei Hinweisen zu diesem Einbruch wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

