POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Fahrer fährt 11-jährigen Jungen an und flüchtet

Odenthal / Burscheid (ots) - Am Dienstagmorgen (13.09.) mussten die Nutzer zweier Fahrzeuge feststellen, dass in diese offenbar eingebrochen wurde. In Odenthal stellte der Geschädigte den Einbruch in sein Fahrzeug, einen Ford Transit, gegen 06:30 Uhr fest. Er hatte das Fahrzeug am Vorabend gegen 20:00 Uhr unversehrt in der Straße Auf dem Winkel abgestellt. Nach einer ...

mehr