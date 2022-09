Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal

Burscheid - Täter haben es auf Werkzeuge und Arbeitsmaschinen abgesehen

Odenthal / Burscheid (ots)

Am Dienstagmorgen (13.09.) mussten die Nutzer zweier Fahrzeuge feststellen, dass in diese offenbar eingebrochen wurde.

In Odenthal stellte der Geschädigte den Einbruch in sein Fahrzeug, einen Ford Transit, gegen 06:30 Uhr fest. Er hatte das Fahrzeug am Vorabend gegen 20:00 Uhr unversehrt in der Straße Auf dem Winkel abgestellt. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme wurden aus seinem Fahrzeug Werkzeuge und Arbeitsmaschinen der Marken Makita, Bosch und Milwaukee entwendet, wie zum Beispiel mehrere Schlagbohrer, eine Akkuflex und ein Staubsauger.

Gegen 06:45 Uhr stellte ein Geschädigter in Burscheid den Einbruch in seinen VW Transporter fest, welchen er am Vortag gegen 16:00 Uhr in der Straße Kaltenherberg abgestellt hatte. Hier wurden nach ersten Erkenntnissen unter anderem Bohrmaschinen, eine Akkuflex und eine Tigersäge gestohlen. In diesem Fall handelte es sich hauptsächlich um Werkzeuge und Arbeitsmaschinen der Marken DeWalt und Makita. Der Beuteschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf einen jeweils hohen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Bereich.

In beiden Fällen hatten die Täter augenscheinlich auf bislang unbekannte Weise den Schließmechanismus der Schiebetüren überwunden. An den Schiebetüren beider Fahrzeuge waren Beschädigungen erkennbar.

Die Polizei hat zwei Anzeigen wegen besonders schweren Falles des Diebstahls aufgenommen. In einem der Fälle konnte zudem eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst erfolgen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei zu melden. (th)

