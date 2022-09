POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Genau mein Fall! - Am 21.09. über den Polizeiberuf informieren

Rösrath (ots) - Gestern früh (13.09.) gegen 07:55 Uhr ist es auf der Bensberger Straße in Forsbach zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Taxifahrer in den Straßengraben fuhr. Ein 67-jähriger Taxifahrer ohne Fahrgast kam mit seinem VW aus Bensberg in Fahrtichtung Forsbach nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und kam erst zum Stillstand, als er frontal vor ...

mehr