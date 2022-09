POL-RBK: Rösrath - Taxifahrer gerät in den Straßengraben

Rösrath (ots) - Am Montag (12.09.) wurden zwei Einbrüche in Rösrather Einfamilienhäuser gemeldet. Zwischen Sonntag (21.08.) circa 17:00 Uhr und Montag (12.09.) circa 12:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Krumbach in Kleineichen. Unbekannte Täter hatten sich Zugang verschafft, indem sie eine Balkontür im Obergeschoss aufhebelten und anschließend diverse Räumlichkeiten ...

