POL-EN: Schwelm- Nach kurzer Ablenkung wird 3-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Hattingen (ots) - Am Samstag wurden im Bereich Holthausen, in der Straße Am Hagen mehrere Sachbeschädigungen durch Graffitis begangen. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr, wurden mehrere Schmierereien gesprüht. Die Beamten konnten im Bereich der Grundschule, der angrenzenden Sporthalle und an zwei geparkten Pkw die Graffitis erkennen. In schwarzer Farbe ...

