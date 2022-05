Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Sachbeschädigungen durch Graffiti Schmierereien- Zeugen gesucht!

Hattingen (ots)

Am Samstag wurden im Bereich Holthausen, in der Straße Am Hagen mehrere Sachbeschädigungen durch Graffitis begangen. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr, wurden mehrere Schmierereien gesprüht. Die Beamten konnten im Bereich der Grundschule, der angrenzenden Sporthalle und an zwei geparkten Pkw die Graffitis erkennen. In schwarzer Farbe sprühten die Täter unter anderem "M+L" in einem Herz, einen lächelnden Smiley und die Worte: "Deine Mom". Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02324-9166-6000.

