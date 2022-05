Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Sonntag (14./15.05) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Gevelsberger Straße ein. Sie hebelten eine rückwärtige Tür auf und gelangten in die Räume des Hauses. Durchsucht wurden alle Räume und Schränke. Als Beute erlangten sie nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

