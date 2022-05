Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Nach Alkoholfahrt gestürzt und verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag meldete sich ein Zeuge auf der Leitstelle der Polizei und meldete, dass er gesehen habe, wie an der Haltestelle Bossel auf der Wuppertaler Straße ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann in einen Pkw gestiegen und losgefahren sei. Der Mann habe stark getorkelt. Nach dem Starten des Motors habe die Person dann augenscheinlich Gas und Bremse verwechselt und beim Anfahren geriet der Wagen in den Gegenverkehr. Er gab das Kennzeichen an die Polizei weiter, die die Halteranschrift aufsuchte. An der Anschrift trafen die Beamten auf eine in einer Einfahrt sitzende Person, die offensichtlich frische Verletzungen an der Stirn aufwies. Mehrere Nachbarn standen um den Mann und leisteten erste Hilfe. Es handelte sich hierbei um den 66-Jährigen Halter des gesuchten Fahrzeuges. Er gab an, dass er gestürzt sei und sich dabei im Gesicht verletzte. Der Pkw konnte in einer offenen Garage vorwärts geparkt und verschlossen aufgefunden werden. Die Motorhaube war noch warm. Der 66-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert und stehen und sprechen fielen ihm schwer. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief deutlich positiv. Er wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell