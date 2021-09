Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kellnerportemonnaie gestohlen und geflüchtet

Speyer (ots)

Die Kellnerbörse einer Mitarbeitern entwendet hat am Montag um 20:40 Uhr ein Unbekannter in einer Gaststätte in der Korngasse. Der Dieb nutzte eine günstige Gelegenheit, nahm den Geldbeutel aus einer Schublade und floh zu Fuß in Richtung Postplatz. Der Mann, der sich um ein paar hundert Euro bereichert hatte, wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 20-35 Jahre alt, athletisch, ca. 180 cm groß, kurze blonde gelockte Haare, schmales Gesicht, bekleidet mit einer beigefarbenen Weste und einer dunklen Jacke.

Zeugen, die den Täter im Bereich der Innenstadt, insbesondere in der Korngasse wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell