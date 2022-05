Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Weißer Kleinwagen nach Unfall auf der Blankensteiner Straße gesucht!

Hattingen (ots)

Ein 12-jähriger Schüler fuhr am Freitagmorgen (13.05), gegen 07:20 Uhr, mit seinem Fahrrad entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Blankensteiner Straße in Fahrtrichtung Zum Ludwigstal. An der Einmündung Am Mühlenberg stieß er nach eigenen Angaben mit einem Pkw zusammen, der aus der Straße Am Mühlenberg auf die Blankensteiner Straße fahren wollte. Der Junge konnte einen Sturz gerade noch vermeiden, wurde aber leicht verletzt. Nach seinen Angaben schaute die Fahrerin noch nach links aus dem Fenster, da sie den Zusammenstoß wahrgenommen hatte, setzte dann aber ihre Fahrt unvermittelt in unbekannte Richtung fort, ohne auszusteigen und sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern. Das Fahrzeug wird so beschrieben: weißer Peugeot Kleinwagen. Die Fahrerin wird als ca. 50 Jahre alt, schulterlanges blondes Haar beschrieben. Nach dem Geschehen besuchte der Junge zunächst die Schule und erzählte am Nachmittag seiner Mutter von dem Geschehen, die umgehend mit ihrem Sohn einen Arzt aufsuchte. Gesucht werden nun der beteiligte Pkw und die Fahrerin. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-9166-6000 abgegeben werden.

