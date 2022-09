Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Rösrath (ots)

Am Montag (12.09.) wurden zwei Einbrüche in Rösrather Einfamilienhäuser gemeldet.

Zwischen Sonntag (21.08.) circa 17:00 Uhr und Montag (12.09.) circa 12:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Krumbach in Kleineichen. Unbekannte Täter hatten sich Zugang verschafft, indem sie eine Balkontür im Obergeschoss aufhebelten und anschließend diverse Räumlichkeiten durchwühlten.

Zwischen Donnerstag (08.09.) circa 18:00 Uhr und Montag (12.09.) circa 07:30 Uhr waren unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Rotdornallee in Hoffnungsthal gewaltsam gelangt, während die Eigentümer aufgrund eines Urlaubs abwesend waren. Die von außen erreichbare Kellertür wurde aufgehebelt vorgefunden. Weiterhin hatten die Täter auf der Suche nach Wertgegenständen sämtliche Räume durchwühlt.

In beiden Fällen konnte noch nicht geklärt werden, ob etwas bei den Einbrüchen entwendet wurde. Der Erkennungsdienst wurde zwecks Spurensicherung hinzugezogen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Tatorte beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können - bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 melden. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell