Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Telefonbetrüger erbeuten über 16.000 Euro bei einer Seniorin

Rösrath (ots)

Am Montag (12.09.) erbeuteten Betrüger bei einer 87-jährigen Seniorin aus Rösrath Goldschmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert von über 16.000 Euro.

Die Seniorin bekam gegen 14:30 Uhr einen Anruf von einem Mann. Dieser gab an, ihr Enkelkind habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand gestorben sei und man benötige nun eine Kaution von 45.000 Euro, um das Enkelkind wieder frei zu lassen. Die geschockte Seniorin gab an, so viel Bargeld nicht im Haus zu haben. Jedoch wollte sie so viel wie möglich zusammensuchen und bot dazu auch ihren Schmuck an.

Wenig später gegen 15:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Tür der Seniorin und holte das Geld und den Goldschmuck ab. Kurz darauf erhielt die 87-Jährige erneut einen Anruf, dass man ihr Enkelkind wieder frei lassen würde.

Nach der Kontaktaufnahme mit ihrem tatsächlichen Enkelkind wurde ihr allerdings bewusst, dass sie betrogen wurde und alarmierte die Polizei, die eine Strafanzeige aufnahm.

Den Abholer an der Haustür konnte die Rösratherin wie folgt beschreiben:

Circa 1,70 m bis 1,75 m groß, schwarze Haare, langes markantes Gesicht, kräftige Statur, dunkle Kleidung, roter Schal.

Die Polizei Rhein-Berg warnt erneut vor dieser Betrugsmasche und rät dazu, stets skeptisch zu sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn von einer Notsituation berichtet und Geld gefordert wird. Kontaktieren Sie das betroffene Familienmitglied zunächst selbst. Weder die Polizei noch Rechtsanwälte, Amtsgerichte oder eine Staatsanwaltschaft würden telefonisch oder persönlich Geld bzw. eine Kaution nach einem Verkehrsunfall verlangen.

Bei Fragen zu dieser und anderen Betrugsmaschen oder wenn Sie eine Beratung benötigen, steht Ihnen gerne das Fachkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-444 zur Verfügung. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell