Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in städtische Bauhöfe und Werkstätten

Bad Wünnenberg/Hövelhof (ots)

(mb) In der Nacht zu Mittwoch (27.10.2021) sind in Hövelhof-Espeln, Bad Wünnenberg-Haaren und Bad Wünnenberg-Leiberg Einbrüche in städtische Werkstätten verübt worden. Die Täter erbeuteten hochwertige Arbeitsgeräte und Maschinen.

Um kurz vor 07.00 Uhr entdecken Mitarbeiter des städtischen Bauhofs an der Graf-Zeppelin-Straße in Haaren den Einbruch in die Werkshallen. Die Täter hatten eine Seitentür aufgebrochen und waren in das Gebäude gelangt. Aus den Regalen wurden Motorsägen, Motorsensen, Laubbläser, Heckenscheren und ähnliche Geräte sowie Zubehör entwendet. Nur wenige Minuten später wurde ein gleichartiger Einbruch in die Zweigstelle des städtischen Bauhofs an der Straße Auf dem Rügge entdeckt. Auch hier erbeuteten die Täter Werkzeuge und Maschinen.

Zeitgleich stellten städtische Angestellte in Hövelhof-Espeln am Langer Weg den Einbruch in die Werkstätten auf dem Gelände Hövelhofer Kläranlagen fest. Hier hatten die Täter gleich mehrere Türen aufgebrochen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Das Diebesgut - wie in den anderen Fällen unterschiedliche Arbeitsgeräte - transportierten sie mit Hilfe einer Schubkarre zum Haupttor der Kläranlage. Hier lag die Karre bei Tatentdeckung im Gebüsch. Das Fußgängertor war aufgebrochen worden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche von der gleichen Bande verübt wurden. In allen Fällen müssen die Täter mit einem Fahrzeug zum Tatort gefahren sein und die Beute in unmittelbarer Nähe verladen haben.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell