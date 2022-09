POL-RBK: Leichlingen - Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw flüchtig

Bergisch Gladbach (ots) - Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße An der Jüch am Sonntag (11.09.) gegen 08:30 Uhr aufwachten, mussten sie einen Einbruch in ihr Eigenheim feststellen. Laut ihren Angaben legten sie sich am Vorabend gegen 23:15 Uhr schlafen, so dass die Einbrecher in der Nacht in das Haus gelangt sein müssen. Durch ein geöffnetes ...

mehr