Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: 32-Jährige Radfahrerin nach Kollision mit Lkw schwer verletzt

Fürstenau (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Haselünner Straße (B402) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine 32-jährige Radfahrerin schwer verletzte. Gegen 16.20 Uhr beabsichtigte die Frau aus dem Irak mit ihrem Zweirad die Bundesstraße an der Kreuzung zur "Pommernstraße" zu überqueren. Dabei wurde sie von einem Sattelzug erfasst und schwer verletzt. Der 49-jährige Lkw-Fahrer war in Fahrtrichtung Haselünne unterwegs. Als er die plötzlich kreuzende Radfahrerin bemerkte, leitete er eine sofortige Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Verletzte ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es kam an der Unfallstelle zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell