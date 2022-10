Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Fahrrad entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Stimpfach: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren an einem, am Straßenrand der Vogelsangstraße geparkten, Audi Q5 streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das abgestellte Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Audi wurde am Sonntag gegen 17:30 Uhr dort abgestellt. Der Schaden, in Höhe von mindestens 5000 Euro, wurde am Dienstag um 13:30 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800

Gaildorf: Aufgefahren

Ein 22-jähriger PKW-lenker befuhr am Dienstag gegen 19 Uhr direkt hinter einem 28-Jährigen die B 298 von Unterrot in Fahrtrichtung Gaildorf. Am Ortsbeginn Gaildorf erkannte der 22-Jährige zu spät, dass das vorausfahrende Fahrzeug abbremste und fuhr auf. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Fahrrad entwendet

Am Montag zwischen 17.50 Uhr und 22:30 Uhr wurde ein Fahrrad der Marke Cube Analag black 'n green, welches vor dem Globe Theater am Grasbödele abgestellt war, entwendet. Das Rad, welches einen Wert von etwa 1500 Euro hat, war mit einem Schloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Von der Blendstatt wollte eine 21-jährige Opel-lenkerin am Dienstag um 15:30 Uhr nach links auf den Langen Graben abbiegen. Hierbei missachtete die junge Fahrerin jedoch die Vorfahrt eines 34-jährigen VW Passat-lenkers, der seinerseits den Langen Graben in Richtung Friedhofsdreieck befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell