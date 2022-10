Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Farbschmierereien

Aalen

Winterbach: Zu flott unterwegs

Ein Leichtverletzter sowie rund 7000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montag auf der L1150 ereignete. Ein 26-Jähriger war gegen 14.15 Uhr mit seinem Hyundai von Engelberg kommend in Richtung Goldbodenkreuzung unterwegs. Dabei war er mutmaßlich zu schnell, weshalb das Heck seines Autos ausbrach und er in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit einem BMW zusammen, der von einem 41-Jährigen gelenkt wurde. Dieser wurde leicht verletzt. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Alfdorf-Pfahlbronn: Farbschmierereien

Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt beschmierten bisher unbekannte Täter im Bereich Länderweg / Brender Straße & Schulstraße mehrere Stromverteilerkästen sowie einen Glascontainer mit politisch linken sowie polizeifeindlichen Sprüchen und Symbolen.

Zudem wurden im Bereich der Unteren und Oberen Schloßstraße mehrere Verteilerkästen und Straßenlaternen mit Symbolen eines Sportvereins beschmiert.

Bemerkt wurden die Beschädigungen am Dienstagmorgen.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Kernen im Remstal - Stetten: Radfahrerin nach Kollision mit Pkw verletzt

Eine 60 Jahre alte Skoda-Fahrerin übersah am Dienstagmorgen gegen 7:20 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Hartstraße / Wielandstraße eine 13-jährige Radfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand und kollidierte mit dieser. Die 13-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw. Sie wurde beim Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf: Nachtragsmeldung nach Verkehrsunfall zwischen Oberberken und Schorndorf:

Wie mittlerweile bekannt wurde, hat der Verursacher des Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr kurz bevor es zum Unfall kam zwei Autos und einen Lkw überholt. Von den drei überholten Fahrzeugen hat sich bislang lediglich eine Fahrerin als Zeugin gemeldet. Der Lkw-Fahrer und der Fahrer eines Audi A3 mit Esslinger Zulassung sowie evtl. weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 bei der Verkehrspolizei Backnang zu melden.

Anbei die ursprüngliche Meldung von 08:21 Uhr:

Schorndorf: Straße nach Frontalzusammenstoß derzeit gesperrt

Ein 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die L 1147 aus Oberberken kommend in Richtung Schorndorf. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden 33-jährigen Opel-Fahrerin. Der Unfallverursacher erlitt bei der Kollision leichte, die Opel-Fahrerin schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 33.000 Euro geschätzt. Die Straße ist derzeit (Stand 08:00 Uhr) noch komplett gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

