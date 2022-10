Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Schulgebäude - Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Vorfahrt missachtet - 12.000 Euro Schaden

An der Einmündung Franz-Rueff-Straße / Benedikt-Wagner-Straße misschtete ein 23-jähriger Fiat-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 6.25 Uhr die Vorfahrt eines 58 Jahre alten Lkw-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schulgebäude

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich Unbekannte Zutritt in das Gebäude der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße. Die Diebe durchsuchten im Obergeschoss die Umkleideräume der Beschäftigten und brachen alle Spinde auf, wobei sie jedoch lediglich Bargeld von rund 150 Euro erbeuteten. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen, Tel.: 07171/7966926 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell