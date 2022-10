Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfälle & Dieb auf frischer Tat angetroffen

Aalen (ots)

Schorndorf: Straße nach Frontalzusammenstoß derzeit gesperrt

Ein 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die L 1147 aus Oberberken kommend in Richtung Schorndorf. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden 33-jährigen Opel-Fahrerin. Der Unfallverursacher erlitt bei der Kollision leichte, die Opel-Fahrerin schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 33.000 Euro geschätzt. Die Straße ist derzeit (Stand 08:15 Uhr) noch komplett gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr vermutlich beim Ausparken einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Dieb auf frischer Tat angetroffen

Ein bisher unbekannter Dieb verschaffte sich in der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht Zutritt zu einer Gaststätte im Schüttelgrabenring. Dort brach er mehrere Spielautomaten auf und entnahm das darin gelagerte Münzgeld. Ein Zeuge wurde auf den Einbruch aufmerksam und überraschte den Einbrecher während der Tatausführung. Dieser ergriff die Flucht und ließ zumindest einen Teil der Beute zurück. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es dem Langfinger, unerkannt zu entkommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Allermsbach: Unfallflucht

Im Teckweg wurde am Montag zwischen 0.20 Uhr und 16.30 Uhr ein Mercedes Vito beschädigt. Der Unfallverursacher, der blaue Lackantragungen zurückließ, entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 4000 Euro Schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Unfallfluchten

Am Montag wurde zwischen 16 Uhr und 17.20 Uhr in der Schorndorfer Straße ein Peugeot beschädigt, wobei rund 500 Euro Schaden entstand. In der Waiblinger Straße ereignete sich zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr eine weitere Unfallflucht. Hier wurde ein 5er BMW beschädigt, wobei etwa 1000 Euro Schaden entstand. Die Verursacher flüchteten jeweils. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Ein 71 Jahre alte Golf-Fahrerin fuhr am Montag gegen 16.20 Uhr an der Ausfahrt Fellbach-Süd von der B14 ab. Im Kurvenbereich kam sie von der Fahrbahn ab touchierte mehrere Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild. Es entstand rund 7000 Euro Schaden. Da die Frau unter Alkoholeinwirkung stand, ein Vortest ergab mehr als ein Promille, musste sie im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, ihr Führerschein wurde einbehalten.

