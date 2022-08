Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bilanziert zur Spielbegegnung MSV Duisburg gegen RW Essen

Duisburg (ots)

Zum Derby reisten Gastfans wie auch Heimfans über den Duisburger Hauptbahnhof mit der Bahn zum Haltepunkt Duisburg-Schlenk, um in die Schauinsland-Reisen-Arena zu gelangen. Die Bundespolizei überwachte die An- und Abreisephase des Bahnverkehrs.

In der Anreisephase wurde durch einen unbekannten Tatverdächtigen ein Rauchkörper auf dem Bahnsteig 1 in Duisburg-Schlenk gezündet. Bei dem Halt einer S1 im Mülheimer Hauptbahnhof warf ein RWE Fan eine Flasche aus dem Zug in eine Gruppe von Duisburger Fans. Es kam zu vereinzelten Provokationen. Reisende wurden nicht verletzt.

Die Abreisephase verlief bis auf eine Sachbeschädigung ohne Komplikationen. Bei der Sachbeschädigung handelte es sich um einen Dosenwurf auf ein Fahrzeug im Bereich der Unterführung vor dem Treppenaufgang zum Bahnsteig in Duisburg-Schlenk.

Die gute Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolizei und das kooperative Verhalten der Fans führte dazu, dass es zu einem geordneten und störungsfreien Ablauf im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei kam.

