POL-EL: Schüttorf - Drei Personen bei Unfall verletzt (Korrektur Fahrzeugtyp)

Papenburg (ots) - Am Mittwoch kam es an der Straße Splitting links gegen 19.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte der bislang unbekannte Fahrer eines Ford Transit einen am Straßenrand, in Höhe eines dortigen Restaurants, geparkten schwarzen Audi Q7. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Surwold fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich ...

mehr