Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Tinnen - Zeugen gesucht

Tinne (ots)

Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr stürzte in Tinnen eine Radfahrerin an einer Bordsteinkante an der Tinner Hauptstraße, weil sie einem von hinten kommenden, dunklen Kombi aufgrund dessen Fahrweise nach rechts ausweichen musste. Sie stürzte und verletzte sich. Der Fahrer des Kombis setzt seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren (Tel.: 05932-72100) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell