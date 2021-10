Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ehepaar zur Festnahme ausgeschrieben

Bühl/Klettgau (ots)

Für ein Ehepaar endete ihre Reise nach Deutschland zwischenzeitlich bei Zoll und der Bundespolizei. Beide waren mit einem Haftbefehl gesucht worden. Nach der Bezahlung der Geldstrafen konnten sie ihre Reise fortsetzen.

Am Montagnachmittag kontrollierte eine Streife des Zoll ein aus der Schweiz kommendes Fahrzeug am Grenzübergang Bühl. Bei der Überprüfung des 39-jährigen Fahrers und seiner 41-jährigen Beifahrerin stellte die Streife fest, dass das Ehepaar mit Haftbefehlen gesucht wird. Gegen den 39-jährigen, deutschen Staatsangehörigen bestand ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Insolvenzverschleppung. Von ursprünglich 90 Tagessätzen je 30 Euro waren noch 66 Tagessätze und somit 1980 Euro zu vollstrecken. Gegen die 41-jährige, deutsche Staatsangehörige bestand wegen Steuerhinterziehung ein Vollstreckungshaftbefehl über 110 Tagessätze je 20 Euro, insgesamt 2200 Euro. Zur weiteren Bearbeitung wurden das Ehepaar an die Bundespolizei übergeben. Beiden Personen gelang es die jeweils geforderte Geldstrafe aufzubringen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten sie daher ihre Reise fortsetzen.

