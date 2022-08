Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei verletzte Personen bei Unfall

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es auf dem Leuchtturmweg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurde. Der 82-jährige Fahrer eines Nissan sowie die 89-jährige Fahrerin eines Opel waren gegen 15.05 Uhr auf der B403 in Richtung Nordhorn unterwegs. Als die beiden Fahrzeuge nach rechts in Richtung Leuchtturmweg abbogen, fuhr die Fahrerin des Opel auf den Nissan auf. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin von der Straße ab und in einem Graben zum Stehen. Die 76-jährige Beifahrerin im Nissan wurde in dem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Fahrerin des Opel sowie die Beifahrerin im Nissan wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Nissan-Fahrer blieb unverletzt.

