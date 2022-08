POL-EL: Emsbüren - Mercedes beschädigt

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 0 und 10 Uhr an der Straße Schüttelsand in Lingen bei einer dortigen Werkstatt die Katalysatoren aus insgesamt fünf Pkw entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2650 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

