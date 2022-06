Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen - Unfallflucht mit knapp 2 Promille

Mannheim (ots)

Am 11.06. kam es gegen 20:50 Uhr im Bereich der Nadlerstraße/Kurfürstenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher nachdem er einen verkehrsbedingt wartenden PKW beschädigte seine Fahrt fortsetzte. Im Rahmen der weiteren Fahndung wurde durch eine Streife des Reviers Schwetzingen das Unfallfahrzeug samt Fahrer festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass der Fahrer einen Atemalkoholwert von knapp über 2 Promille vorweisen konnte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und wurde zusammen mit der Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt. Nach der Beendigung der Maßnahmen trat der Mann seinen Heimweg zu Fuß an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell