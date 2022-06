Mannheim-Feudenheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wollte ein 21-jähriger Fahrzeugführer gegen 01 Uhr aus einer Tiefgaragenausfahrt in der Hauptstraße in Feudenheim fahren. Als er das Garagentor passieren wollte unterlief ihm offenbar beim Anfahren an einer leichten Steigung ein Fahrfehler und er "würgte" hierbei den Motor ab. Unglücklicherweise senkte sich in diesem Augenblick wieder das Rolltor der ...

