Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorsicht -Unbekannte geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag klingelte ein Mann an der Haustüre einer 88-jährigen Frau in der Reilinger Hauptstraße. Der Mann täuschte vor "Mitarbeiter der Hockenheimer Stadtwerke" zu sein. Der angebliche Handwerker gab an, dass es bei den Nachbarn der Frau einen Wasserschaden gegeben hätte und er nun in diesem Zusammenhang die "Wasserqualität" im Haus der Frau prüfen müsste. Während der Mann mit der Frau das Badezimmer aufsuchte und dort die Toilettenspülung und den Wasserhahn "prüfte" musste sich ein weiterer bislang unbekannter Mann Zutritt zum Haus der lebensälteren Dame verschafft haben. Als der angebliche Handwerker nach etwa 30 Minuten das Anwesen der Frau wieder verließ musste jene feststellen, dass eine nicht unerhebliche Menge Schmuck fehlte. Daraufhin verständigte die Dame die Polizei.

Die Polizei mahnt in diesem Sinne zur Vorsicht. Falls weitere Anwohner durch die angeblichen Handwerker zu Schaden gekommen sind oder sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden diese gebeten sich telefonisch, unter der 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell