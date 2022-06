Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Körperliche Auseinandersetzung unter Frauen

Mannheim (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Frauen kam es am frühen Samstagmorgen gegen 03.20 Uhr in der Mannheimer Innenstadt. Nachdem zunächst eine Schlägerei zwischen 10 Personen vor einem Lokal in den S-Quadraten gemeldet worden war, stellte sich der Sachverhalt vor Ort so dar, dass eine 33-jährige Geschädigte von drei Widersacherinnen im Alter von 38, 19 und 17 Jahren angegriffen und in Form von Tritten im Gesicht und am Rücken leicht verletzt wurde. Die drei merklich alkoholisierten Angreiferinnen konnten noch vor Ort festgenommen und zum zuständigen Polizeirevier gebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Haus des Jugendrechts geführt.

