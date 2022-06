Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene fährt sich auf Bordstein fest

Neulußheim (ots)

Am Freitagabend um 21.55 Uhr befuhr eine 61-Jährige mit ihrem VW Polo die Waghäuseler Straße in Neulußheim. Beim Versuch, auf den Bordstein zu fahren, fuhr sie sich zunächst mit dem PKW fest. Diesen Umstand bemerkten zwei Passanten, die aufgrund der Auffälligkeiten die Polizei alarmierten. Die eintreffenden Beamten stellten bei der Dame dann auch schnell Alkohol in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von über 1,8 Promille. Die Frau musste zuerst eine Blutprobe und dann ihren Führerschein abgeben und wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

