Hoffenheim, Rhein-Neckar-Kreis: nach Verkehrsunfall aktuell Fahrbahnsperrung - Polizei-und Rettungskräfte sind im Einsatz; Pressemitteilung Nr.3

Am Freitagmittag gegen 13:10 Uhr befuhr ein 59-jähriger Vito-Fahrer die B45 in Fahrtrichtung Sinsheim. Im Kurvenbereich, kurz vor dem Ortseingang Sinsheim, geriet der PKW-Fahrer aus bislang nicht bekannter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 67-jähriger Citroen-Fahrer versuchte dem Vito zwar noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. Durch den Aufprall lösten diverse Airbags in beiden Fahrzeugen aus. Der 67-jährige Citroen-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dessen beiden Mitfahrer, unter anderem eine 86 Jahre alte Frau, wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Auch der 58-jährige Unfallverursacher hatte noch einmal Glück. Beide Personen wurden dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die B45 war in beide Fahrtrichtungen für rund 30 Minuten voll gesperrt. Gegen 13:40 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Sinsheim wieder freigegeben werden. Der Verkehr in Richtung Hoffenheim wird aktuell und voraussichtlich noch bis zur Beendigung der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung über die B292 umgeleitet.

