Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B45

Sinsheim

Hoffenheim, Rhein-Neckar-Kreis: nach Verkehrsunfall aktuell Fahrbahnsperrung - Polizei- und Rettungskräfte sind im Einsatz; Pressemitteilung Nr.2

B45 / Sinsheim / Hoffenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach kurzzeitiger Komplettsperrung ist die B45 in Fahrtrichtung Sinsheim wieder freigegeben. Der Verkehr in Richtung Hoffenheim wird aktuell umgeleitet. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell