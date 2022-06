Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Paketzusteller mit Messer bedroht und überfallen - Täter flüchten in BMW mit "GG-" Kennzeichen; Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend nach Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots)

Als ein Paketzusteller am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr im Bereich der Marburger Straße Sendungen auslieferte, wurde er in Höhe der Hausnummer 50 von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab an, ein Paket zu erwarten, das er gerne entgegennehmen wolle. Bei einer Nachschau stellte sich heraus, dass der Zusteller tatsächlich die geforderte Sendung mit sich führte. Nachdem der Mann ein Ausweisdokument vorgezeigt hatte, sollte er den Empfang quittieren. Anstatt eines Stifts zog der Mann allerdings ein Messer und forderte unter Vorhalt die Herausgabe des Pakets. Nachdem der Paketzusteller der Aufforderung nachkam, flüchtete der Unbekannte samt Raubgut in Richtung Wiesbadener Straße. Dort stieg er in einen silbergrauen PKW der Marke BMW mit "GG-" Kennzeichen. Der Fahrer des Wagens, der mit laufendem Motor offenbar bereits auf seinen Komplizen wartete, fuhr daraufhin zügig in Richtung Darmstadter Straße davon.

Personenbeschreibung des Täters:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, normale Körperstatur, helle Hautfarbe, blonder Bart, auffällig schwarze Hornbrille, weinroter Pullover, dunkelblaue Jeans-Hose mit weißen Auswaschungen, sprach gebrochen Deutsch

Beschreibung des Fluchtfahrzeugs:

silbergrauer BMW mit "GG-" Kennzeichen

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zu dem Fahrzeug, zur weiteren Fluchtrichtung sowie zu den beiden Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

