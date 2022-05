Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: 87-jährige Rentnerin auf Krankenfahrstuhl von flüchtigem Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Nettetal (ots)

Am vergangenen Sonntag, 15. Mai, ereignete sich ein Unfall am 'De Wittsee'. Die 78-jährige fuhr in ihrem Krankenfahrstuhl zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe des Campingplatzes "De Wittsee". Hier wurde sie dann, laut eigener Aussage, in einer Linkskurve von einem unbekannten Fahrradfahrer, an der rechten Schulter touchiert. Aus welcher Richtung der Radfahrer kam, ist derzeit noch unklar. Auf Grund der unebenen Fahrbahn ist ihr Krankenfahrstuhl ins Stolpern geraten, woraufhin sie dann auf die rechte Seite stürzte. Der Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle und ließ die Rentnerin mit Schürfwunden zurück. Die Verletze kann auf Grund des schnellen Unfallgeschehens keine weiteren Angaben zum Unfallgegner machen und erinnert sich lediglich daran, dass es sich um einen Mann handelte. Wenn Sie zum genannten Zeitpunkt am 'De Wittsee' in Nettetal unterwegs gewesen sind und etwas zu dem Unfallhergang sagen können, melden Sie sich bitte bei der Kreispolizeibehörde Viersen über die Rufnummer 02162/377-0. /AM (424)

