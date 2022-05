POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen (ots) - Bereits am Sonntag, 1. Mai, hat sich an der Sittarder Straße in Viersen ein Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw-Fahrer ereignet. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An jenem Sonntagabend war die 45-jährige Viersenerin gegen 20.15 Uhr auf der Sittarder Straße mit ihrem Fahrrad unterwegs in Richtung Süchteln. Von einem ...

