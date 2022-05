Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Abbiegeunfall - Radfahrer wird leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 08.00 Uhr war der 31-jährige Radfahrer aus Viersen auf der Kanalstraße in Richtung Sittarder Straße unterwegs. Eine 40-jährige Autofahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war und rechts auf den Kaufland-Parkplatz abbiegen wollte, hielt an, um den Radfahrer vorbeifahren zu lassen. Eine 32-jährige Viersenerin kam mit ihrem Auto aus Richtung Sittarder Straße und wollte nach links auf denselben Parkplatz abbiegen. In der Annahme, dass die andere Autofahrerin sie vorlassen wollte, bog sie ab. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der 31-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. /wg (421)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell