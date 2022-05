Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Vermehrte Einbrüche in Gartenlauben

Viersen (ots)

Seit Mittwoch, 11. Mai, ist es gleich zu mehreren Aufbrüchen von Gartenlauben in Viersen gekommen.

In der Zeit zwischen dem 11. Mai, 19 Uhr und dem 13. Mai, Freitag, gegen 15.30 Uhr wurde in mehrere Gartenlauben einer Kleingartenanlage eingebrochen. Dabei wurden Fenster und Türen der Lauben beschädigt. In weiteren Fällen von Gartenlaubeneinbrüchen ebenfalls an der Gerhard-Hauptmann-Straße kann die Tatzeit auf die Nacht vom 12. auf den 13. Mai eingegrenzt werden.

Auch in einer Kleingartenanlage an der Dechant-Stroux-Straße schlugen der oder die Täter zu. Insgesamt acht Laubenbesitzer erstatteten Anzeige. Hier liegt die Tatzeit zwischen Mittwochnachmittag und Samstagvormittag. In einigen Fällen ist auch klar, dass die Einbrüche nicht vor Freitagnachmittag passiert sind.

Alle Lauben wurden beschädigt und durchwühlt. In einigen Fällen steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde, in einigen ist klar, dass es nicht zu einem Diebstahl gekommen ist. Dort, wo etwas gestohlen wurde, handelt es sich um Werkzeug.

Am Montag beobachteten aufmerksame Zeugen an der Weiherstraße einen Mann, der mit verschiedenen Gartengeräten und Werkzeugen an der Sporthalle vorbeikam. Als er angesprochen wurde, ließ er verschiedene Werkzeuge zurück und entfernte sich.

Mit Unterstützung durch einen Diensthund konnte der Mann später angetroffen werden. Er gab zu, das Werkzeug gestohlen zu haben. Die Ermittlungen dauern noch an. Auch die Frage, ob es einen Zusammenhang zu einem oder mehreren der anderen Einbrüche gibt, ist noch nicht geklärt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler im KK West suchen deshalb nach Zeugen für die Taten in den Kleingartenanlagen: Wer hat in der fraglichen Zeit zwischen Mittwoch und Samstag im Bereich der Dechant-Stroux-Straße oder der Gerhard-Hauptmann-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an das KK West. /hei (418)

