Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Raub am Rathausmarkt - Kripo sucht Zeugen

Viersen (ots)

11- und 12 Jahre alte Kinder mit Schlagstock bedroht. Am Samstag gegen 19.45 Uhr wurden zwei 11- und 12 Jahre alte Kinder aus Viersen am Rathausmarkt in Viersen von zwei Jugendlichen bedroht. Sie sprachen die Kinder an und forderten Bargeld. Einer der Täter bedrohte die beiden Jungen dabei mit einem Schlagstock. Als den beiden Räubern ein kleiner Bargeldbetrag übergeben worden war, flüchteten sie zu Fuß. Der erste Räuber ist etwa 14 Jahre alt und ca. 1,60 Meter groß. Er ist schlank, hat schwarze Haare und trug Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Der zweite Täte ist ebenfalls ca. 14 Jahre alt und ebenfalls etwa 1,60 Meter groß. Er hat schwarze lockige Haare und trug ein schwarz-rotes Fußballtrikot der Mannschaft "Galatasaray Istanbul". Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise auf die Räuber über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (415)

