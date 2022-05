Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Autofahrerin ohne Führerschein leistet Widerstand

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Dienstabend gegen 21.15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Krickenbecker Allee in Nettetal ein Auto auf, an dem die HU-Plakette fehlte. Die Einsatzkräfte wollen das Auto anhalten und gaben eindeutige Signale. Statt anzuhalten, fuhr die Autofahrerin weiter. Das Streifenteam überholte und konnte den Wagen stoppen. Die Einsatzkräfte stiegen aus, und in dem Moment setzte die Fahrerin rückwärts, stoppte dann aber wieder. Die Aufforderung, den Motor abzustellen, kam die Fahrerin zwar zunächst nach, ein normales Gespräch war aber nicht möglich. Als die Fahrerin dann wieder starten und offenbar losfahren wollte, wendeten die Einsatzkräfte unmittelbaren Zwang an und beförderten die Dame aus dem Auto. Hier musste sie kurzzeitig fixiert werden. Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, war der Grund für das Verhalten der Autofahrerin schnell gefunden: Die 47-jährige Nettetalerin besitzt keinen gültigen Führerschein. Zudem war ihr Pkw von der Zulassungsstelle außer Betrieb gesetzt worden. Die Nettetalerin muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. /wg (423)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell