POL-MA: Mannheim/Heidelberg: Verkehrsüberwachung im Zusammenhang mit "Posern"

Mannheim (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Frauen kam es am frühen Samstagmorgen gegen 03.20 Uhr in der Mannheimer Innenstadt. Nachdem zunächst eine Schlägerei zwischen 10 Personen vor einem Lokal in den S-Quadraten gemeldet worden war, stellte sich der Sachverhalt vor Ort so dar, dass eine 33-jährige Geschädigte von drei Widersacherinnen im Alter von 38, 19 und 17 Jahren angegriffen und in Form ...

mehr