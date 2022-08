Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 8.30 Uhr auf der Straße Stadtring in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 52-Jähriger war mit seinem Motorrad in Richtung der Straße Altendorfer Ring unterwegs. Vor der dortigen Ampelkreuzung ordnete er sich auf den rechten Fahrstreifen ein, um nach rechts auf den Parkplatz abzubiegen. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen Pkw wechselte, als sie sich in Höhe des Motorradfahrers befand, ebenfalls auf die rechte Spur und drängte den Mann an den Fahrbahnrand. Dabei geriet der 52-Jährige ins Taumeln und musste sein Fahrzeug anhalten, wobei er sich am Fuß verletzte. Die Fahrerin des Pkw setzte ihre Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

