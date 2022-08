POL-EL: Meppen - SV Meppen gegen MSV Duisburg, Informationen für Gästefans

Haren (ots) - Am Dienstag gegen 17:05 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Wesuweer Straße/B 408 in Haren zu einem Verkehrsunfall. An der dortigen Ampel fuhr ein blauer Kia aus Richtung Wesuwe in Richtung Haren. Gleichzeitig bog ein weißer Ford KA aus Richtung Haren nach links in Richtung Emmeln ab. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten verletzten sich dabei leicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

