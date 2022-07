Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Einhandmesser und Teleskopschlagstock sicher

Köln (ots)

Gestern (20. Juli) fanden Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Kontrolle eines 27-Jährigen am Kölner Hauptbahnhof zwei gefährliche Gegenstände und stellten sie sicher. Der Kölner muss sich nun wegen der Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz verantworten.

Mittwochvormittag gegen 11:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen Mann, der beim Erblicken der Beamtinnen und Beamten noch versuchte, sich der Maßnahme zu entziehen. Sichtlich nervös händigte er den Einsatzkräften seinen Ausweis aus, welche ermittelten, dass der Kölner bereits in der Vergangenheit wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten war. Bei der Durchsuchung seiner Tasche fanden die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten den möglichen Auslöser seines aufgeregten Verhaltens: Ein Einhandmesser, mit einer Klingenlänge von 8 cm, und einen Teleskopschlagstock. Beide Gegenstände stellten die Einsatzkräfte sicher und eröffneten dem 27-Jährigen den Verstoß gegen das Waffengesetz, bevor sie ihn aus der polizeilichen Maßnahme entließen.

