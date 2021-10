Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Oggersheim - Wohnungsbrand mit drei Verletzten

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 10.10.2021 kam es gegen 08:00 Uhr am Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Dabei wurden drei Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

