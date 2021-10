Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Samstagmittag kam es in Ludwigshafen-Mitte zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Gegen 14 Uhr befuhr ein 59-Jähriger aus Ludwigshafen mit einem türkisfarbenen Suzuki Minivan die Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Bismarckstraße. Ein bislang unbekannter Mann befuhr mit einem blauen Audi RS5 ebenfalls die Kaiser-Wilhelm-Straße in entgegengesetzte Richtung. Als sich der Suzuki auf der Kreuzung Berliner Straße befand, bog der Audi verbotswidrig nach links ab sodass es zu einer Kollision im Frontbereich der Fahrzeuge kam. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 EUR. Der Audi flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrer parkte das Auto vor einem Geschäft in der Nähe und lief zu Fuß davon. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Aufgrund des hohen Schadens droht die Entziehung der Fahrerlaubnis. Die Polizei sucht Zeugen des Unfall, Hinweise werden bei der

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

entgegengenommen.

