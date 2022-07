Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Männer schlagen auf 19-Jährigen ein - Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Dortmund - Soest - Kamen (ots)

Heute Nacht (20. Juli) sollen zwei junge Männer im Dortmunder Hauptbahnhof auf einen 19-Jährigen eingeschlagen haben. Bahnmitarbeiter trennten die Männer und alarmierten die Bundespolizei. Die Beamten konnten einen Flüchtigen wenig später stellen.

Gegen 2 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei in Dortmund. Zuvor sollen zwei Männer unter anderem mit einem Handy in der Hand, auf einen jungen Mann aus Kamen eingeschlagen haben. Die Bahnmitarbeiter konnten einen der Schläger festhalten. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 24-Jährigen noch am Tatort fest und brachten ihn unter massiver Gegenwehr zur Wache. Weitere Bundespolizisten geleiteten währenddessen den leicht verletzten Geschädigten zur Wache, wo ein alarmierter Rettungswagen auf ihn wartete. Der 19-Jährige wies einen blutenden Cut am Auge auf. Auf dem Weg zur Wache erkannte dieser den flüchtigen Angreifer wieder. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen sofort fest.

Auf der Wache stellte sich heraus, dass die beschuldigten Männer aus Soest mit jeweils circa 0,6 Promille alkoholisiert waren.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell