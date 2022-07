Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zwei gesuchte Straftäter fest und zieht Geldstrafen ein

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (19.07.2022) wurde ein 59-jähriger türkischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf vorstellig. Diese stellten hierbei fest, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main im Dezember des letzten Jahres einen Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung gegen den im Juli 2021 Verurteilten erlassen hatte. Der Duisburger konnte seine Heimreise jedoch fortführen, da er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 500 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 35 Tagen abwenden konnte.

Am Dienstagabend dann wurde, im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Gaziantep/Türkei, ein 30-jähriger türkischer Staatsangehöriger kontrolliert, nach welchem gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte im April dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Körperverletzung gegen den im November 2021 Verurteilten erlassen. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen konnte jedoch auch der Recklinghausener abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss trat der Mann seinen Flug in die Türkei an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell